Niente da fare per Milinkovic-Savic: non è neanche in distinta! Giovane in panchina

Oggi alle 17:09Notizie
di Antonio Noto

Alza bandiera bianca Vanja Milinkovic-Savic, che dopo il risentimento muscolare accusato ieri non è convocato oggi per la sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium. Il portiere serbo viene sostituito dal 1' dal rientrante Alex Meret. Prima panchina, invece, per il nuovo acquisto del Napoli, Giovane Santana do Nascimento, che probabilmente farà il suo esordio in azzurro nel corso del match.

Di seguito gli uomini a disposizione di Antonio Conte: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara.