Niente debutto al San Paolo per ADL: ha seguito Napoli-Samp da Capri

Niente San Paolo nel giorno del debutto stagionale nel nuovo impianto per Aurelio De Laurentiis. Come riferito da Tuttosport, infatti, il patron azzurro ha seguito la sfida dalla tv durante il suo soggiorno a Capri. Il giorno prima il patron era stato a Fuorigrotta per la consegna delle chiavi, ma non s'è presentato per la sfida con la Sampdoria.