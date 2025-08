Prima pagina No dell'Atalanta e Lookman rompe, Gazzetta dello Sport: "Lo strappo"

"Lo strappo" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi sull'offerta dell'Inter respinta da parte dell'Atalanta per Lookman ma soprattutto sulla rottura tra il giocatore e il club orobico. L’attaccante nigeriano ha rimosso dal proprio profilo Instagram ogni riferimento alla Dea, comprese le foto in maglia atalantina e la descrizione "giocatore dell’Atalanta" dalla bio. Un gesto che sottolinea la frattura insanabile con il club.

Nuovo terzino - Nome nuovo per il mercato del Milan. Il club milanista sarebbe interessato al laterale destro Zakaria Athekame, classe 2004 in forza allo Young Boys e accostato anche ad altri club italiani come Bologna e Udinese. Nella scorsa stagione, il ragazzo ha raccolto 43 presenze tra campionato e coppe, segnando una rete e mettendo a referto tre assist.

Il ritorno - "Il ritorno di Bremer" scrive il quotidiano soffermandosi sul rientro del difensore brasiliano a 300 giorni dall'infortunio al crociato. Il totem bianconero pronto a tornare in campo con la maglia della Juventus.