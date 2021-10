Non solo la vittoria: Spalletti ha ritrovato due pedine fondamentali

Il Napoli passa anche a Firenze. La squadra di Spalletti sale a sette vittorie consecutive, unica squadra a punteggio pieno nei top-5 campionati europei, imponendosi in rimonta nonostante una gara al di sotto del livello delle scorse settimane e facendo i conti probabilmente anche con la fatica accumulata proprio nell'ultima gara del tour di questo tour de force.

Il successo del Napoli ha un peso specifico notevole perchè la Fiorentina s'è confermata squadra propositiva ed aggressiva, riuscendo a soffocare i partenopei per gran parte del primo tempo. La gara si sblocca su calcio d'angolo, ma i viola con la linea alta ed un pressing quasi uomo su uomo oscurano totalmente i centrocampisti azzurri, costringendo a forzare la palla lunga dalla difesa. Dall'altro lato però vengono esaltate le caratteristiche di Osimhen: appena i padroni di casa allentano un po' la pressione, su un lancio di Fabian il nigeriano si procura il rigore del pareggio che mette pure in partita il Napoli, mentalmente e di conseguenza tecnicamente nell'uscire con più coraggio palla a terra per sviluppare la manovra.

La ripresa invece è del Napoli, favorito anche dal gol dopo appena cinque minuti - con un altro schema da punizione, che Spalletti ammette di aver copiato dal Borussia Dortmund - per il 2-1 di Rrahmani. Da quel momento si allargano ulteriormente gli spazi dietro la linea viola, e nel giro di pochi minuti Osimhen prima conclude a lato e poi serve un assist che il subentrato Elmas spreca a porta vuota partendo in ritardo. Non la chiude neanche Politano, ma il Napoli tutto sommato controlla agevolmente, pur lasciando totalmente il possesso ai viola. Oltre ai tre punti e la reazione dopo il ko europeo, Spalletti può sorridere anche per il ritorno in campo di Demme (al 70') e di Mertens (all'85'): due elementi di primo piano della rosa - in attesa pure di Ghoulam - da poter inserire nelle rotazioni dopo la sosta per le nazionali.