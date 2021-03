Non tutti lo avrebbero fatto (o lo farebbero)

Si inizia a discutere del rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne dato che quello attuale scadrà nel 2022. Ieri il Corriere dello Sport ha parlato di una proposta del Napoli pari a 2,5 milioni di euro a stagione rispetto ai 4 che Insigne attualmente percepisce, oggi la Gazzetta ha rilanciato spiegando che il nuovo stipendio potrebbe essere di circa 3 milioni, cifra che Insigne a quanto pare sarebbe disposto ad accettare per il bene del Napoli e per l'amore che lo lega a questa maglietta. Si tratterebbe, nel caso, di un gesto da non sottovalutare. Non tutti nel pieno della propria carriera accetterebbero di vedersi ridotto lo stipendio. Insigne potrebbe farlo. E sarebbe un gesto da applausi. Il suo gol più bello. Ma ci sarà modo per le parti per incontrarsi a fine stagione e discuterne nel dettaglio.