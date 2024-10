Ufficiale Novità su Dazn: domani prima partita trasmessa gratuitamente, ecco quale

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Su DAZN la sfida tra Bari e Catanzaro che, domani alle 20:30, aprirà la nona giornata del campionato di Serie B, sarà trasmessa anche in modalità gratuita. I tifosi non ancora abbonati a DAZN potranno seguire la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. (ANSA).