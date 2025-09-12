Oggi Conte torna a parlare: resistono due ballottaggi verso Firenze

E' già vigilia di Fiorentina-Napoli per Antonio Conte che ha avuto solo per un paio di sedute il gruppo quasi al completo. Quest'oggi il tecnico del Napoli parlerà in conferenza stampa (ore 16.15, live su Tuttonapoli.net), ma l'attenzione è per il primo allenamento con Frank Anguissa - rientrato ieri, svolgendo però un allenamento individuale e differenziato - che sarà in gruppo. Una sola seduta prima di partire per Firenze e probabilmente scendere in campo dal primo minuto: difficilmente Conte rinuncerà ai quattro centrocampisti insieme anche perché Neres ha da poco smaltito un problema muscolare e Lang sta completando il suo inserimento ed è reduce anche lui dagli impegni con la nazionale. Non mancano però diversi dubbi per Conte, pensando all'avversario di fronte, alle condizioni dei propri giocatori ed anche alle prime rotazioni verso il Manchester City e gli impegni ravvicinati.

Resistono due balottaggi

Sicuramente in campo Sam Beukema, all'esordio da titolare in azzurro, al posto dell'infortunato Rrahmani (che potrebbe rientrare già col Pisa), ma qualche dubbio resta sul ritorno di Alessandro Buongiorno. L'ex Torino è pronto, come dimostra l'ingresso e l'assist con il Cagliari ed il test amichevole giocato nella sosta contro l'Avellino, ma occhio alla gestione dopo il lungo stop e per questo Juan Jesus resta in lizza per far coppia con Beukema. E' uno dei ballottaggi che saranno al centro anche della conferenza stampa. L'altro sull'out mancino con Spinazzola che insidia Olivera: l'uruguayano, pur essendo rientrato prima dagli impegni in Sudamerica per una squalifica, parte dietro l'ex Roma anche in prospettiva della Champions. Nessun dubbio invece sull'impiego di Lucca, rimasto a Castel Volturno, con Hojlund pronto a debuttare - seppur dopo pochi allenamenti - prima di altre riflessioni che subentreranno per la sfida a Manchester.