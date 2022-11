Oggi la bolgia del Maradona per due nuovi record della storia del Napoli

Il Napoli quest'oggi dovrà sfruttare la bolgia del Maradona per battere due record della sua storia.

Il Napoli quest'oggi dovrà sfruttare la bolgia del Maradona per battere due record della sua storia. La squadra di Spalletti potrebbe vincere 13 delle prime 15 partite per la prima volta nella sua storia in Serie A ed in generale solo la Juventus ci è riuscita nella storia del torneo (nel 2018/19, 2013/14, 2005/06 e 1949/50). Non solo: ovviamente il Napoli potrebbe ottenere 11 successi di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia.