Olanda-Polonia, le formazioni ufficiali: De Ligt recupera per la panchina. Zielinski dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state ufficializzate le formazioni di Olanda-Polonia, gara delle 20,45 valida per la terza giornata di Nations League, Lega A. Tantissimi giocatori provenienti dalla Serie A in campo, ma non il centrale della Juventus Matthjis De Ligt, solo in panchina dopo il lieve infortunio subito nell'ultimo incontro degli Orange. In campo dal primo minuto, invece, Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli.

OLANDA (3-5-2): Flekken; Timber, De Vrij, Aké; Dumfries, Berghuis, Klassen, De Jong, Blind; Bergwijn, Depay. CT: Van Gaal.

POLONIA (4-4-2): Skorupski; Cash, Bednarek, Kiwior, Bereszynski; Frankowski, Góralski, Krychowiak, Zalewski; Zieliński, Piątek. CT Michniewicz