Ufficiale Omorodion-Chelsea salta, Atletico Madrid-Julian Alvarez no: ecco il colpo dal Man City

vedi letture

Adesso è ufficiale: Julian Alvarez è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. L'attaccante argentino arriva a titolo definitivo dal Manchester City per 75 milioni di euro più 10 di bonus. Dopo i vari indizi social, ora è giunto anche il comunicato ufficiale da parte dei Colchoneros, che raccontano anche i dettagli dell'operazione:

"Atlético de Madrid e Manchester City hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Julián Alvarez, che firmerà per il nostro club fino al 2030. Il 24enne argentino, nazionale per il suo Paese, è un attaccante versatile, veloce, abile e con grandi qualità. capacità di relazionarsi con i colleghi. È anche capace di giocare come centrocampista".