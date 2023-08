Ora bisogna aumentare il minutaggio: la scelta di Garcia per il test con l'Augsburg

Fonte: di Antonio Gaito

E' il giorno dell'arrivo in Italia di Natan Bernardo de Souzaz, il difensore brasiliano classe 2001 - prelevato dal Red Bull Bragantino per 10mln di euro - che rappresenta l'ultima scommessa dello scouting partenopeo e che andrà a completare il pacchetto di centrali difensivi a disposizione di Rudi Garcia. Visite mediche a Villa Stuart e poi subito, di corsa, a Castel di Sangro per non perdere ulteriore terreno e mettersi a disposizione del nuovo tecnico ed iniziare il suo percorso d'inserimento. Parallelamente in ritiro è il giorno del penultimo test dell'estate - c'è l'Augsburg col sold-out del Patini, oltre 7mila spettatori - e Rudi Garcia cerca indicazioni importanti oltre a stoppare la sequenza di affaticamenti che nei giorni scorsi ha decimato la rosa.

Out Kvara e Osimhen

Il nigeriano ieri s'è allenato ancora in palestra, difficile possa esserci, così come Kvaratskhelia che sta smaltendo la contusione rimediata col Girona. Ancora in infermeria gli infortunati Mario Rui e Gaetano, oltre ovviamente ad Anguissa che dovrebbe saltare la prima col Frosinone mentre Gollini è alle prese con uno stato influenzale. Ieri non si sono allenati in gruppo i giovani Zedadka e Coli Saco, ma Garcia ha recuperato Olivera a sinistra e Demme come alternativa in mediana.

Aumentare il minutaggio

Stavolta Garcia, a differenza dell'ultimo test, darà spazio ai cosiddetti titolari per aumentare il loro minutaggio (solo 30' nell'ultimo match) in prospettiva dell'inizio del campionato. Ovviamente l'obiettivo resta evitare ulteriori problemi fisici, ma contro l'Augsburg proverà una prima bozza di formazione con gli elementi a disposizione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Raspadori. In attesa ovviamente di Natan e di altri rinforzi.