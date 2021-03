Osimhen, dietrofront dall'amico-giornalista: non ha commentato lo scontro con Mancini

Le presunte parole di Victor Osimhen in merito allo scontro di gioco avuto ieri con Mancini della Roma, non sono di certo passate inosservate. Omasport, testata giornalistica diretta dall'amico-giornalista del nigeriano, Oma Akatugba, ha smentito la veridicità delle parole del giocatore del Napoli. Osimhen non ha mai dichiarato quelle parole e la testata giornalistica ci ha tenuto a chiarire che si è trattato di un errrore. Dunque, quelle parole non sono attribuibili all'attaccante azzurro. Questo il tweet con la smentita:

RE: @victorosimhen9 Osimhen reveals reason for anger in Napoli's @sscnapoli win over Roma pic.twitter.com/IYe9vPaQ5b — Oma Akatugba (@omaakatugba) March 22, 2021