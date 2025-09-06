Osimhen ko, la Nigeria fatica ma batte di misura Ruanda: decisivo l’ex obiettivo Arokodare

vedi letture

La Nigeria porta a casa tre punti fondamentali nella corsa al Mondiale 2026 grazie al successo di misura sul Ruanda. Nella settima giornata delle qualificazioni africane, le Super Eagles si sono imposte 1-0 in una gara tutt’altro che semplice, risolta soltanto nella ripresa. Il muro difensivo eretto dal Ruanda ha infatti creato più di un grattacapo agli uomini di Finidi George, incapaci a lungo di trovare varchi utili per rendersi pericolosi, anche a causa dell’assenza di Osimhen, costretto al cambio al 35’ per infortunio.

La svolta è arrivata al 51’, quando Tolu Arokodare, ex obiettivo del Napoli per l’attacco, ha approfittato di un errore della retroguardia avversaria per firmare la rete decisiva con grande freddezza sotto porta. Nel finale gli Amavubi hanno provato ad alzare il ritmo per riaprire l’incontro, ma la difesa nigeriana ha retto bene, limitando i rischi e consentendo al portiere di vivere una serata relativamente tranquilla. Con questa vittoria la Nigeria si conferma una delle grandi favorite del girone, consolidando la propria posizione in classifica e avvicinando l’obiettivo qualificazione.