Osimhen miglior giocatore e miglior attaccante nigeriano dell'anno: premiato ai Ballers Awards

Per il secondo anno consecutivo è Victor Osimhen a vincere i premi come miglior giocatore e miglior attaccante nigeriano dell'anno ai Ballers Awards. Nel calcio africano è un riconoscimento personale molto ambito e il centravanti ex Lille dimostra di essere tra i migliori calciatori al mondo.