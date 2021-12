Osimhen si allena (da solo) e senza maschera: sul volto i segni dell'operazione

In mattinata si è rivisto a Castel Volturno Victor Osimhen. L'attaccante si è allenato da solo a Castel Volturno, tornando a correre dopo il tremendo infortunio causato dallo scontro aereo con l'interista Skriniar.

Qui il video di Osimhenn che corre a Castel Volturno

Come ci racconta il nostro inviato al centro sportivo della SSC Napoli, Osimhen si sta allenando senza quella maschera speciale che dovrà invece utilizzare in partita, per preservarlo da scontri con avversario. Sul volto gonfio del nigeriano sono ancora evidenti i segni dell'operazione subita.