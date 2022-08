Out Politano, contro l'Espanyol in campo il tridente che sfiderà il Verona

Per Luciano Spalletti saranno le prove generali in vista della gara contro il Verona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quest'oggi è in programma l'ultimo test pre-campionato contro l'Espanyol. Per Luciano Spalletti saranno le prove generali in vista della gara contro il Verona e soprattutto per quanto riguarda l'attacco non sembrano esserci dubbi sul tridente che debutterà in campionato: "Mancherà Politano, vittima di un problema al polpaccio, e potrebbero rivedersi sugli esterni i probabili titolari di Verona, vale a dire Kvaratskhelia e Lozano", scrive la Gazzetta dello Sport.