Ufficiale Pallone d'Oro, il vincitore è Rodri: battuto Vinicius Jr

Rodrigo Hernandez Cascante detto Rodri è il vincitore del Pallone d'Oro 2024. Un clamoroso ribaltone dell'ultimo giorno del centrocampista del Manchester City: fino a stamattina era pronosticato Vinicius Jr come in netta pole position per la prima posizione, alla fine c'è stato il colpo di scena con lo spagnolo trionfante e il brasiliano che ha voltato le spalle all'evento insieme al Real Madrid.

La classifica finale:

1° Rodri (Manchester City)

2° Vinicius Junior (Real Madrid)

3° Jude Bellingham (Real Madrid)

4° Dani Carvajal (Real Madrid)

5° Erling Haaland (Manchester City)

6° Kylian Mbappe (PSG / Real Madrid)

7° Lautaro Martinez (Inter)

8° Lamine Yamal (Barcellona)

9° Toni Kroos (Real Madrid)

10° Harry Kane (Bayern Monaco)

11° Phil Foden (Manchester City)

12° Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

13° Dani Olmo (Lipsia / Barcellona)

14° Ademola Lookman (Atalanta)

15° Nico Williams (Barcellona)

16° Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

17° Federico Valverde (Real Madrid)

18° Emiliano Martinez (Aston Villa)

19° Martin Odegaard (Arsenal)

20° Hakan Calhanoglu (Inter)

21° Bukayo Saka (Arsenal)

22° Antonio Rudiger (Real Madrid)

23° Ruben Dias (Manchester City)

24° William Saliba (Arsenal)

25° Cole Palmer (Chelsea)

26° Declan Rice (Arsenal)

27° Vitinha (PSG)

28° Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

29° Artem Dovbyk (Girona / Roma)

29° Mats Hummels (Borussia Dortmund / Roma)