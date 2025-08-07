Ufficiale

Pallone d'Oro, le 5 candidate al premio di miglior squadra dell'anno: nessuna italiana

di Pierpaolo Matrone

Attraverso i profili social ufficiali del Pallone d'Oro sono state rese note le nomination per il 'Men's Club of the Year', ovvero il premio per il miglior club al mondo per la stagione scorsa. Ecco i nomi in lizza:

- Barcellona (Spagna)
- Botafogo (Brasile)
- Chelsea (Inghilterra)
- Liverpool (Inghilterra)
- PSG (Francia)