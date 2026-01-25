Neres si opera: il brasiliano vola a Londra, le ultime sui tempi di recupero
E' arrivata la decisione definitiva: David Neres si è messo in viaggio verso Londra per sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia. Come riferisce Il Mattino, l’esterno del Napoli è partito questa mattina con destinazione Wellington Hospital, struttura già utilizzata in passato anche da Gilmour.
Una scelta condivisa per provare a rendere più efficace il percorso di recupero, anche se i tempi restano incerti. L’assenza del brasiliano pesa e non poco in una fase cruciale della stagione, privando Conte di una pedina fondamentale nel reparto offensivo.
