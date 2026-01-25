CLASSIFICA - Tonfo Napoli! Primo posto lontanissimo e terzo posto a rischio
Il Napoli crolla all'Allianz Stadium contro la Juventus, perdendo 3-0 e staccandosi di ben 9 punti dalla capolista Inter. Domenica nera per gli azzurri che ora devono vedersi le spalle con i bianconeri quarti a solo un punto di distanza. A pari punti della Juve c'è la Roma, che stasera all'Olimpico affronta il Milan e potrebbe superare o agganciare la squadra di Conte. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
1. Inter – 52 punti (22 partite giocate)
2. Milan – 46 punti (21)
3. Napoli – 43 punti (22)
4. Juventus – 42 punti (22)
5. Roma – 42 punti (21)
6. Como – 40 punti (22)
7. Atalanta – 35 punti (22)
8. Bologna – 30 punti (22)
9. Lazio – 29 punti (22)
10. Sassuolo – 26 punti (22)
11. Udinese – 26 punti (21)
12. Cagliari – 25 punti (22)
13. Parma – 23 punti (22)
14. Cremonese – 23 punti (22)
15. Torino – 23 punti (22)
16. Genoa – 23 punti (22)
17. Lecce – 18 punti (22)
18. Fiorentina – 17 punti (22)
19. Verona – 14 punti (21)
20. Pisa – 14 punti (22)
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
