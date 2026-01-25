Ufficiale Milinkovic-Savic e Mazzocchi out! Problemi muscolari per entrambi: la nota della SSCNapoli

Vanja Milinkovic-Savic e Pasquale Mazzocchi non faranno parte del match Juventus-Napoli. Il portiere azzurro ha riportato un risentimento muscolare. Per Mazzocchi affaticamento muscolare. Questo la nota ufficiale della SSCNapoli a pochi minuti dal calcio d'inizio del match valevole per la 22ª giornata di Serie A.

