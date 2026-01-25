"Salta con noi", Conte sbeffeggiato dai suoi ex tifosi

Finale rovente all’Allianz Stadium non solo in campo ma anche sugli spalti. Dopo il 3-0 della Juventus sul Napoli, sigillato dal gol di Kostic, il pubblico bianconero ha preso di mira Antonio Conte con cori ironici e sfottò diretti all’ex tecnico juventino, oggi sulla panchina azzurra.

Dagli spalti si è alzato il coro “Salta con noi, Antonio Conte salta con noi”, seguito dall’utilizzo della melodia di “’O surdato ’nnammurato”, simbolo del tifo napoletano. Un gesto dal chiaro significato provocatorio, che ha sottolineato il momento difficile del Napoli e il rapporto ormai distante tra Antonio Conte e l’ambiente juventino