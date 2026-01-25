Serie A, classifica: la Roma aggancia il Napoli, l'Inter scappa via: +5 sul Milan

vedi letture

Finisce pari all'Olimpico tra Roma e Milan e a sorridere è soprattutto l'Inter. Dopo le prime 22 giornate di Serie A i nerazzurri hanno infatti 5 punti di vantaggio sulla squadra di Massimiliano Allegri e provano la prima vera fuga della stagione. Lautaro e compagni hanno sfruttato al massimo il turno favorevole, visti gli scontri diretti che coinvolgevano Milan, Napoli, Roma e Juventus. I giallorossi di Gasperini hanno raggiunto quota 43, tornando al quarto posto e agganciando gli azzurri di Antonio Conte. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

1. Inter – 52 punti (22 partite giocate)

2. Milan – 47 punti (22)

3. Napoli – 43 punti (22)

4. Roma – 43 punti (22)

5. Juventus – 42 punti (22)

6. Como – 40 punti (22)

7. Atalanta – 35 punti (22)

8. Bologna – 30 punti (22)

9. Lazio – 29 punti (22)

10. Sassuolo – 26 punti (22)

11. Udinese – 26 punti (21)

12. Cagliari – 25 punti (22)

13. Parma – 23 punti (22)

14. Cremonese – 23 punti (22)

15. Torino – 23 punti (22)

16. Genoa – 23 punti (22)

17. Lecce – 18 punti (22)

18. Fiorentina – 17 punti (22)

19. Verona – 14 punti (21)

20. Pisa – 14 punti (22)