Panchina Italia, Sky: Gravina pensa a tre Campioni del Mondo nel 2006

Un Campione del Mondo 2006 per la panchina dell'Italia. Sarebbe questa l'ultima idea di Gravina dopo l'addio di Spalletti, il no di Claudio Ranieri e le difficoltà per arrivare a Pioli. Lo riferisce la redazione di Sky Sport. Tre nomi in lizza.

"Valutazioni in corso per Gravina e la FIGC per trovare il candidato migliore. La soluzione potrebbe anche essere di affidarsi a un Campione del Mondo del 2006 come Gennaro Gattuso, Daniele De Rossi o Fabio Cannavaro (che però non ha ancora avuto nessun contatto e quindi non dovrebbe essere tra i papabili)", si legge sul sito del giornalista Gianluca Di Marzio.