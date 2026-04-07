Ufficiale Parma, Cuesta sorride: un attaccante torna in gruppo, sarà convocato col Napoli

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Archiviata la sosta pasquale, riparte la preparazione del Parma, prossima avversario del Napoli

Archiviata la sosta pasquale, riparte la preparazione del Parma, prossima avversario del Napoli. Dopo il pareggio contro la Lazio, Carlos Cuesta ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che questa mattina è tornata ad allenarsi al Mutti Training Center in vista della sfida di campionato. Le indicazioni che arrivano sono incoraggianti, soprattutto dall’infermeria. Dopo il recupero di Bernabé, anche Pontus Almqvist è tornato a lavorare in gruppo, candidandosi per una convocazione già nel prossimo turno.

Almqvist verso la convocazione per Parma-Napoli

Come riportato dal club, l’obiettivo dello staff tecnico è quello di avere l’esterno a disposizione per la gara contro il Napoli, in programma domenica 12 aprile alle ore 15. Una notizia importante in vista di una sfida delicata, che vedrà gli azzurri affrontare una squadra in crescita e pronta a giocarsi le proprie carte.