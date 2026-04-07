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Ripresa immediata a Castel Volturno: seduta mattutina, il report del club
Ripresa degli allenamenti immediata per il Napoli all'indomani del successo contro il Milan. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro tramite il proprio sito ufficiale: "Dopo la vittoria contro il Milan, gli azzurri si allenano in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15:00 contro il Parma.
La squadra è stata impegnata in una seduta mattutina. Coloro che ieri sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione tecnico-tattica".
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