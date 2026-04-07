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Ripresa immediata a Castel Volturno: seduta mattutina, il report del club

Ripresa immediata a Castel Volturno: seduta mattutina, il report del club
Oggi alle 17:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Ripresa degli allenamenti immediata per il Napoli all'indomani del successo contro il Milan. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro tramite il proprio sito ufficiale: "Dopo la vittoria contro il Milan, gli azzurri si allenano in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15:00 contro il Parma.

La squadra è stata impegnata in una seduta mattutina. Coloro che ieri sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione tecnico-tattica".