Parrucchieri, via alla riapertura anticipata: servirà prenotazione obbligatoria

Nonostante quanto detto da Conte alla vigilia dell'ultimo dpcm, ci siamo per la riapertura anticipata dei parrucchieri e dei barbieri al 18 maggio. Cosa cambierà? Sarà obbligatoria la prenotazione: nessun cliente dovrà aspettare nel salone, non ci dovrà essere attesa, dunque prima di recarsi dal barbiere bisognerà prenotarsi così da non incrociare altre persone. Potranno entrare più clienti alla volta solo in negozi con spazi ampi che lo consentiranno.