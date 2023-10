Parte oggi la squalifica di Tonali. Niente Europeo: tutti gli eventi che salterà il centrocampista

Parte dunque proprio da oggi il countdown per il rientro in campo dell'italiano ma quali sono gli eventi che Tonali salterà durante il suo stop?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale della FIGC che ha annunciato l'accordo tra la Procura Federale e Sandro Tonali per una squalifica di di 18 mesi, 8 commutati in prescrizioni alternative, e poco fa è scattata ufficialmente la squalifica, che partirà da oggi, con la FIFA che ha esteso a livello mondiale la sospensione imposta al centrocampista. Parte dunque proprio da oggi il countdown per il rientro in campo dell'italiano ma quali sono gli eventi che Tonali salterà durante il suo stop?

Tonali non potrà più scendere in campo in questa stagione e la sua Premier League terminerà infatti dopo soltanto nove giornate, con l'ex Milan che aveva esordito come meglio non avrebbe potuto, visto che arrivò il suo primo gol inglese dopo 6 minuti nella sfida d'esordio contro l'Aston Villa lo scorso 12 agosto. La squalifica terminerà il 27 agosto 2024 e con ogni probabilità dunque Tonali non sarà a disposizione neanche nelle prime partite del prossimo campionato britannico che verosimilmente partirà sabato 10.

Euro 2024.

Per la Nazionale italiana il problema potrebbe essere invece quello di non avere uno dei suoi migliori centrocampisti per il prossimo Europeo in Germania, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Il condizionale per il momento è d'obbligo, ma non per la presenza o meno di Tonali, quanto per quella dell'Italia, che contro Macedonia del Nord e Ucraina a novembre dovrà cercare di staccare il pass per la rassegna continentale. Un evento al quale il giocatore del Newcastle non parteciperà però a prescindere, con l'obiettivo con la prima competizione importante per Nazionali che deve dunque essere rimandato.