Perché i tifosi del Napoli hanno tanto astio nei confronti di Insigne?

Perché c'è tanto astio da parte degli stessi tifosi del Napoli nei confronti di Lorenzo Insigne? Ce ne siamo accorti sui social network

I messaggi non sono pochi ma centinaia. Ci domandiamo per quale motivo la piazza abbia riservato questo trattamento ad un giocatore cresciuto in casa e che per anni ha indossato la fascia sfiorando lo scudetto col Napoli.