Perugia, gran seguito per la prima di Cosmi al San Paolo: il dato per il settore ospiti

Una consistente fetta di tifosi umbri sono pronti a seguire il Perugia, per la trasferta di domani che vedrà la squadra di Cosmi impegnata in Coppa Italia contro il Napoli. Come riportato dal portale calciogrifo.it, saranno oltre seicento i supporters biancorossi che domani mattina lasceranno Perugia per raggiungere il San Paolo di Napoli. Un numero considerevole per la prima di Serse Cosmi sulla panchina del Perugia.