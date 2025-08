Ufficiale Piaceva al Napoli, Igor Paixao è del Marsiglia: le cifre dell'affare

Igor Paixão, esterno offensivo brasiliano classe 2000, si è ufficialmente trasferito dal Feyenoord all’Olympique Marsiglia. Il club francese ha chiuso l'accordo con gli olandesi sulla base di 35 milioni di euro bonus inclusi ed il giocatore, che ha già firmato un contratto fino al 2030, è stato presentato ai media locali. Igor Paixao piaceva anche al Napoli prima di acquistare Noa Lang.

Le sue parole in conferenza stampa: "È stato facile scegliere l'OM. È un grande club, sono molto contento della mia scelta. È molto speciale per me, voglio dare il meglio di me stesso qui, trasmettere i miei valori, ho una grande responsabilità e spero di fare qualcosa di grande. Costo del cartellino alto? Aumenta la responsabilità, ma è la pressione quotidiana, non è solo il costo del trasferimento. Voglio dimostrare le mie qualità in allenamento e in partita, per dimostrare che questo investimento vale la pena. Con De Zerbi ho avuto una bella conversazione, è un grande allenatore. Abbiamo parlato con il presidente, tutti si sono impegnati per farmi arrivare qui. Voglio essere in grado di aiutare la squadra, abbiamo molti buoni giocatori, sono qui per dare una mano, sia sull'ala destra che su quella sinistra".