"Se uno firma, firma!", le parole di Manna su De Bruyne: messaggio chiarissimo

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Avevano fatto molto discutere le parole a giugno di De Bruyne su Conte e la sua esperienza al Napoli. Ha replicato ieri il ds Manna che ha così commentato le dichiarazioni del belga ora in vacanza dopo il Mondiale: "Non deve prendere nessuna decisione, ha firmato per 2 anni più un'opzione, l'anno scorso s'è fatto male, fino a quando c'era è stato utile, non vedo necessità per dire cosa deciderà. Quando firmano, firmano, poi la società decide cosa si fa. Kevin è del Napoli, il mister non ha parlato con nessun giocatore prima, quando arriverà si metterà a disposizione come tutti.

Ha avuto un anno complicato, è stato un investimento importante per termini economici e di appeal, ha reso meno per problemi ma è un campione e non vedo aspetti negativi. Ci portiamo dietro degli strascichi, sicuramente non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, ma ne parleremo, non c'è problema. Fa parte del progetto, non c'è niente da decidere".