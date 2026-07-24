Vergara conferma la svolta tattica con Allegri: il nuovo ruolo

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Da trequartista o falso esterno a mezzala. Nuova vita tattica per Vergara che in questi giorni con Allegri a Dimaro sta giocando al posto di McTominay come mezzala a sinistra e in amichevole ha giocato da interno ma a destra. E proprio il talento azzurro a Kiss Kiss Napoli ha parlato della sua nuova posizione e di quelle che sono le richieste di Allegri.

Le parole di Vergara sul nuovo ruolo

"Io ho tanto da migliorare ancora, per questo nuovo ruolo il mister mi chiede anche cose che non so ancora fare, quindi devo solo lavorare e migliorare. Il tempo di adattamento dipende da me, ci può volere un mese o un anno. Ma Allegri ha detto che posso fare la mezzala, devo solo crescere e imparare i movimenti, calarmi in questa nuova realtà tattica".