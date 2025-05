Prima pagina "Platini-Conte, febbre Juve": l'apertura in prima di Tuttosport

"Platini-Conte, febbre Juve" è il titolo di apertura scelto oggi da Tuttosport per la sua prima pagina, concentrata sul futuro della Juventus tra panchina e dirigenza. Detto e ridetto del forte interesse bianconero per il salentino, vicino al divorzio con il Napoli per tornare di nuovo a Torino, il quotidiano sportivo torinese si concentra anche sulla posizione di Le Roi.

Platina ini una lunga intervista risponde anche alla domanda su un possibile ritorno alla Vecchia Signora nel ruolo di presidente: "Si dice che a Elkann non spiacerebbe per nulla? Non ho ricevuto alcuna chiamata dalla società, quindi per il momento non ci penso", il dribbling del francese.