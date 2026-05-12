Ufficiale Serie A, non solo squalifiche: il Giudice Sportivo multa tre società

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Non soltanto squalifiche: il Giudice Sportivo ha disposto anche alcune sanzioni economiche nei confronti di tre società

Non soltanto squalifiche: il Giudice Sportivo ha disposto anche alcune sanzioni economiche nei confronti di tre società in relazione agli episodi avvenuti durante il 36° turno di Serie A. Nel comunicato ufficiale firmato dal dottor Gerardo Mastrandrea viene spiegato che, nel corso delle gare, i sostenitori di Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Lazio, Lecce e Milan hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico di vario genere, tra cui petardi, fumogeni e bengala, in violazione dell’articolo 25 comma 3 del CGS. Tuttavia, considerate le circostanze attenuanti previste dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società citate nella premessa del comunicato.

Le ammende decise dal Giudice Sportivo

Nel dettaglio, il Giudice Sportivo della Serie A ha inflitto un’ammenda di 12mila euro al Lecce “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato reiteratamente nel recinto di gioco due petardi, numerosi fumogeni e numerosi oggetti di vario genere; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Multa da 5mila euro, invece, per il Parma “per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre accendini sul terreno di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Infine, ammenda da 2mila euro all’Hellas Verona “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi rotoli di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.