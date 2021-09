Pogba animerà il prossimo mercato: Juventus insidiata da Real Madrid e PSG

Il futuro di Paul Pogba torna al centro del dibattito: Mino Raiola ha parlato di un possibile ritorno alla Juventus se i bianconeri dovessero decidere di accelerare per il Polpo, in scadenza col Manchester United. In Spagna, quello del francese resta un tema caldo: secondo Fichajes, anche il Real Madrid sarebbe sul giocatore alla stregua del Paris Saint-Germain. Non solo: se dovesse superare i problemi economici, anche il Barcellona potrebbe provare a ripartire col ventottenne transalpino in mezzo.