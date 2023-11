Polonia-Repubblica Ceca, solo panchina per l'azzurro Zielinski

Va in panchina Piotr Zielinski. Alle 20.45 la Polonia affronta la Repubblica Ceca, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei

Va in panchina Piotr Zielinski. Alle 20.45 la Polonia affronta la Repubblica Ceca, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Il numero 10 della Polonia non è nell'elenco dei titolari, in attacco per i padroni di casa ci sono Swiderski e ovviamente Lewandowski.

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Bochniewicz, Kiwior; Frankowski, Szymanski, Piotrowski, Slisz, Zalewski; Lewandowski, Swiderski. All. Probierz.



REPUBBLICA CECA (3-4-1-2): Stanek; Zima, Brabec, Holes; Coufal, Sadilek, Soucek, Doudera; Provod; Chytil, Kuchta. All. Silhavy.