Prova dai due volti col Maiorca e Spalletti invoca il mercato

Il Napoli non va oltre l'1-1 contro il Maiorca nel secondo test del ritiro di Castel di Sangro, il quarto complessivamente nell'estate dei partenopei che ha visto l'esordio dell'ultimo arrivato Kim Min-jae. Luci ed ombre per la squadra di Luciano Spalletti, come già accaduto contro l'Adana, con una prima ora di dominio ma senza incidere sotto porta (il gol arriva su rigore trasformato da Osimhen, il nuovo rigorista) e con Meret poi ancora responsabile sul pareggio, arrivato dopo una respinta troppo centrale del portiere ed in generale in seguito ad un secondo tempo con poca qualità e molto meno controllo del pallone: "Nel secondo tempo abbiamo avuto delle difficoltà nel gestire la palla, viaggiava lentamente e loro erano piazzati", le parole di Spalletti che nella ripresa s'è ritrovato senza Fabian, Lobotka e Zielinski, schierati contemporaneamente nel primo tempo, e con Elmas, Demme ed Anguissa più in difficoltà nella prima costruzione.

Serve l'accelerata sul mercato

Spalletti non si tira indietro e torna a parlare anche del mercato: "Acquisti? Questo lo sa la società. Ne abbiamo parlato e se capiterà l'occasione dentro quella che è la possibilità dei nostri stipendi... da quando sono arrivato bisogna abbassarli (ride, ndr) ma ora una bella fetta l'abbiamo tolta e ora vediamo di completare e migliorare la nostra squadra". L'attesa è per il portiere, con l'accordo col Chelsea per Kepa ad un passo, ma anche per Raspadori che permetterebbe di passare al 4-2-3-1 oltre a Simeone come alternativa ad Osimhen (per il partente Petagna).