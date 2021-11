Qatar 2022, Danimarca: "Al Mondiale niente sponsor ma messaggi umanitari"

La Federcalcio danese ha annunciato che lancerà alcune iniziative in sostegno della lotta per i diritti umani in Qatar. In un comunicato, è stato annunciato che la nazionale scandinava parteciperà ai mondiali solo "sportivamente", senza quindi partecipare ad alcuna attività commerciale nel Paese asiatico. Inoltre, gli sponsor della squadra allenata da Kasper Hjulmand hanno accettato di cedere lo spazio riservato loro sulle maglie da allenamento ad alcuni "messaggi umanitari". Di conseguenza, i partner commerciali non parteciperanno alle attività ufficiali in Qatar e i due sponsor di maglia, Danske Spil e Arbejdernes Landsbank, rinunceranno al loro spazio a favore dei messaggi sui diritti umani.

La DBU ha comunicato inoltre che continuerà a collaborare con Amnesty International e valuterà la possibilità di attuare nuove iniziative per migliorare le condizioni in Qatar e continuerà a monitorare la situazione anche dopo la fine della competizione. L'idea è stata portata avanti da Jakob Jensen: "La squadra ha ottenuto una qualificazione a tempo di record. La Federazione ha criticato a lungo l'assegnazione del Mondiale in Qatar, ma ora stiamo intensificando i nostri sforzi e il dialogo per cercare di favorire alcuni cambiamenti".