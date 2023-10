Qual. Euro 2024, la Spagna passa in Norvegia e si qualifica: 90' per Ostigard. Tutti i risultati

Si sono concluse le cinque partite in programma stasera e valevoli per i gironi di qualificazione a Euro 2024.

Si sono concluse le cinque partite in programma stasera e valevoli per i gironi di qualificazione a Euro 2024. Nel Gruppo A Spagna si impone di misura in Norvegia, grazie alla rete di Gavi in apertura di secondo tempo. Leo Ostigard, difensore norvegese del Napoli, ha giocato l'intera gara.

Nel Gruppo D alla Croazia invece non basta la rete dell'atalantino Pasalic per evitare il k.o. in Galles: 2-1 con doppietta di Wilson. Nello stesso girone sorride Vincenzo Montella, che rifila un poker alla Lettonia con la sua Turchia, tutto nel secondo tempo. La Polonia di Szceszny, Milik e Zielinski non va oltre l'1-1 con la Moldavia nel Gruppo E. Tra i calciatori di Serie A che invece possono festeggiare c'è sicuramente Razvan Marin dell'Empoli, che segna su calcio di rigore e con la sua Romania rifila quattro reti ad Andorra. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornate.

GRUPPO A

Norvegia-Spagna 0-1 - 49' Gavi (S)

Classifica

Spagna 15

Scozia 15

Norvegia 10*

Georgia 7

Cipro 0*

*una gara in più

GRUPPO D

Galles-Croazia 2-1 - 47', 60' Wilson (G); 75' Pasalic (C)

Turchia-Lettonia 4-0 - 58' Akgun (T); 83', 92' Tosun (T); 87' Akturkoglu (T)

Classifica

Turchia 16*

Galles 10

Croazia 10

Armenia 7

Lettonia 3*

*una gara in più

GRUPPO E

Polonia-Moldavia 1-1 - 26' Nicolaescu (M); 53' Swiderski (P)

Classifica

Albania 13

Repubblica Ceca 11

Polonia 10*

Moldavia 9

Far Oer 1*

*una gara in più

GRUPPO I

Romania-Andorra 4-0 - 23' Stanciu (R); 28' Hagi (R); 44' Marin (R); 50' Coman (R)

Classifica

Romania 16*

Svizzera 15

Israele 11**

Kosovo 7

Bielorussia 6*

Andorra 2*

*una gara in più

**una gara in meno