Qual. Europei U21, Gnonto salva l'Italia in Irlanda al 96': Azzurrini ancora primi

© foto di www.imagephotoagency.it

Pareggia l'Italia Under 21 contro i pari età dell'Irlanda in una gara valida per le qualificazioni all'Europeo del 2025. Due volte in svantaggio, gli azzurrini riprendono due volte e sempre con Gnonto gli irlandesi. La prima su rigore al primo minuto di recupero del primo tempo, poi su azione al 96'. Un punto d'oro che permette alla squadra di Nunziata di mantenere il primato in classifica. Il prossimo impegno il 22 marzo contro la Lettonia. Di seguito il tabellino e la classifica:

IRLANDA (3-4-1-2): Keeley; Grehan, Lawal, MacNulty; Curtis, Healy, Adeeko, Roughan (91' Adamarola); Phillips; Armstrong (82' Kenny), Emakhu (93' Murphy). A disp. Brooks, Abankwah, Carty, Gilsenan, O'Neill, Springett. All. Crawford.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori (83' Turicchia); Bove, Prati, Ndour (56' Koleosho); Fabbian (76' Ambrosino); F. Esposito (46' Casadei), Gnonto. A disp. Zacchi, Bianco, Fazzini, Ghilardi, Guarino. All. Nunziata.

MARCATORI: 31' Phillips (IR), 45+1 rig. e 90'+6 Gnonto (IT), 48' Armstrong (IR)

AMMONITI: Emakhu, Lawal, Roughan e Keeley (I); Coppola, Ndour, Calafiori, Zanotti e Gnonto (IT)

Classifica

Italia 11

Irlanda 10

Norvegia 9

Lettonia 7

Turchia 3

San Marino 0