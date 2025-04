Quella di Rafa Marin non è l'unica soluzione possibile contro il Monza

Rafa Marin al posto di Juan Jesus, infortunato (per lui la stagione si è ormai conclusa), è una soluzione concreta per sabato. Possibile. Ma non è l'unica. Esiste infatti un'altra opportunità che Conte potrebbe valutare per risolvere l'emergenza a sinistra: schierare Olivera accanto a Rrahmani. Il difensore ex Getafe ha già ricoperto questo ruolo in Nazionale con ottimi risultati.

Il ct Bielsa lo ha spesso visto centro-sinistra e non terzino. Nel caso, Mati centrale con Spinazzola a sinistra. Ipotesi remota ma non del tutto da escludere. Di sicuro una possibilità alternativa per Conte che anche sabato dovrebbe rinunciare a Buongiorno e dunque avrebbe il solo Rafa Marin come difensore centrale di ruolo.