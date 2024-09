Ufficiale Rabiot trova squadra: l'ex Juventus torna in Francia e va alla corte di De Zerbi

Non è rimasto in Serie A, non è andato in Premier League e non disputerà la prossima Champions League. Alla fine, Adrien Rabiot ha deciso di tornare in Francia, nel più "italiano" (attualmente) dei club transalpini: l'Olympique Marsiglia ha appena annunciato di aver ingaggiato il centrocampista classe 1995, che ha firmato un contratto biennale.

L'ex giocatore della Juventus si metterà dunque a disposizione dell'ambiziosa squadra di Roberto De Zerbi. Questo il comunicato ufficiale: "Formatosi al Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot ha esordito tra i professionisti con la società parigina nell'agosto del 2012, all'età di 17 anni, lanciato da un certo Carlo Ancelotti. Il giovane centrocampista impressiona subito per le sue conoscenze tattiche, la sua qualità tecnica e la sua intelligenza, che gli permettono di giocare in tutte le giovanili della squadra francese, dall'Under 16 all'Under 21. Con il club dell'Ile-de-France si è affermato come riferimento nel suo ruolo giocando 227 partite e vincendo 6 titoli di Campione di Francia, 4 Coppe di Francia, 5 Coppe di Lega e 4 Supercoppe

Nell'estate del 2019, Adrien Rabiot ha deciso di approdare in Piemonte, firmando con i campioni d'Italia in carica: la Juventus. Con la casacca bianconera, il "Duca" gioca da protagonista in Serie A e vince anche lo Scudetto nel 2020, la Coppa Italia nel 2021 e 2024 nonché la Supercoppa Italiana nel 2021. Il mancino ha vestito addirittura la fascia di capitano nella stagione 2023/2024.

Adrien Rabiot ha avuto successo anche sulla scena internazionale. Con la squadra francese il centrocampista conta 48 presenze, ha vinto la Nations League nel 2021 e ha partecipato alla Coppa del Mondo 2022 con la squadra di Didier Deschamps".