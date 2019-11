Radio Punto Nuovo - Squadra contro la gestione Ancelotti e contro la società per i rinnovi dei big

Come raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, ci sono ulteriori novità riguardanti la decisione del gruppo Napoli di disertare il ritiro. Dopo aver letto sui giornali l'ordine di ritiro impartito dalla società, i giocatori avevano già premeditato di non allinearsi all'imposizione di De Laurentiis e di fare ritorno a casa dopo la partita contro il Salisburgo. Il ritiro indotto da ADL è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Diversi i punti nodali che hanno condotto la squadra a prendere tale decisione. In primis, l'insofferenza verso la gestione e le scelte tecniche di Ancelotti e del suo staff: il gruppo ritiene troppo ingombrante la presenza di Davide Ancelotti, mentre contesta al tecnico la sua ostinazione nello schierare calciatori fuori ruolo e/o tenerne fuori alcuni nei momenti meno opportuni della stagione. Inoltre, il gruppo non ha ancora mandato giù il comportamento di De Laurentiis nei confronti di Callejon, Mertens e Insigne, con a margine varie questioni irrisolte legate ai rinnovi contrattuali, che iniziano a pesare sull'umore dello spogliatoio. Non è escluso che la posizione di Carlo Ancelotti possa essere messa in discussione nelle prossime ore.