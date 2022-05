Ranking UEFA, il Napoli chiude al 25° posto: 4 italiane meglio degli azzurri

Per trovare altre italiane, bisogna scorrere in basso: Inter 23^, Atalanta 24^ e Napoli 25°. Al 31° posto c'è la Lazio, soltanto 45° il Milan,

La vittoria della Conference League non cambia il piazzamento della Roma nel ranking UEFA per club, ma consente ai giallorossi di consolidare il proprio undicesimo posto, ai piedi della top ten dei migliori club europei. Con i due punti conquistati ieri, infatti, la formazione di Mourinho chiude la stagione 2021/2022 a quota 100, -5 rispetto ad Atlético Madrid e Manchester United. Da segnalare, ora che la stagione volge alla fine - mancano praticamente solo i risultati di Real e Liverpool, che non può comunque superare il Bayern in vetta - il passaggio all'indietro della Juventus, dal quinto posto di fine 2020/2021 a quello attuale.

I bianconeri sono comunque al primo posto tra le squadre di Serie A, seguiti dalla Roma. Per trovare altre italiane, bisogna scorrere in basso: Inter 23^, Atalanta 24^ e Napoli 25°. Al 31° posto c'è la Lazio, soltanto 45° il Milan, che impiegherà altri due anni a "scartare" la stagione 2019/2020, molto penalizzante poiché a punteggio zero.

Il ranking UEFA per club.

1. Bayern Monaco 138 punti

2. Liverpool e Manchester City 134

4. Chelsea 123

5. Real Madrid 122

6. Barcellona 114

7. Paris Saint-Germain 112

8. Juventus 107

9. Atlético Madrid e Manchester United 105

11. Roma 100