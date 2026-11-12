Rao-show! Decisivo in Nazionale con un super gol: Italia U20-Portogallo finisce 1-0
Una prodezza di Emanuele Rao regala all'Italia Under 20 una preziosa vittoria contro il Portogallo. Allo stadio Euganeo di Padova, gli Azzurrini si impongono per 1-0 nella sfida valida per l'Under 20 Elite League, grazie a una splendida conclusione dell'esterno offensivo al 22' del primo tempo. Il classe di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Pisa in Serie B, si prende così la scena con una giocata di grande qualità, risultando decisivo per il successo della Nazionale.
Italia, vittoria di carattere: il Portogallo si arrende
La formazione azzurra ha disputato una buona partita, mostrando personalità e organizzazione sin dalle prime battute. Il Portogallo ha provato ad aumentare la pressione soprattutto nella ripresa, rendendosi pericoloso alla ricerca del pareggio, ma l'Italia ha saputo resistere con determinazione, difendendo il vantaggio fino al triplice fischio. Una vittoria meritata per gli Azzurrini, con Rao protagonista assoluto grazie al suo eurogol.
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