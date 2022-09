Raspadori, si sprecano i paragoni: per il 38% degli utenti di TN somiglia a Mertens

Da Tevez e Aguero fino a Del Piero, Baggio, Mertens e Paolo Rossi, tanti gli accostamenti al classe 2000 del Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sprecano i paragoni per Giacomo Raspadori: da Tevez e Aguero fino a Del Piero, Baggio, Mertens e Paolo Rossi, tanti gli accostamenti al classe 2000 del Napoli. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno espresso la loro idea: per il 38% degli utenti somiglia a Mertens, per il 23% ad Aguero. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).