Report da Dimaro: personalizzato per Lozano, ultime su Gaetano e Folorunsho

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Dimaro. Ecco il report ufficiale

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Dimaro. Ecco il report ufficiale: "Seduta pomeridiana per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto a 3 squadre. A chiusura lavoro di core stability. Lozano ha svolto personalizzato in campo. Folorunsho e Gaetano hanno fatto piscina".