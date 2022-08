Report SSC Napoli: seduta mattutina, terapie per Demme

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara contro la Fiorentina, ecco il report odierno

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara contro la Fiorentina, ecco il report odierno: "Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente lavoro tattico ed esercitazione sui calci piazzati. Chiusura con lavoro di forza suddiviso per gruppi. Terapie per Demme".