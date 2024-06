Retroscena Rafa Marin: ecco perché ha accettato subito il Napoli

Il primo colpo dell'era Conte-Manna sarà Rafa Marin. Il centrale di proprietà del Real Madrid, reduce dall'esperienza all'Alaves

Il primo colpo dell'era Conte-Manna sarà Rafa Marin. Il centrale di proprietà del Real Madrid, reduce dall'esperienza all'Alaves, è un acquisto praticamente già chiuso. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive che il giocatore ha accettato subito e racconta un retroscena:

"Arriverà nei prossimi giorni in Italia, Rafa Marin, il difensore pescato dal Real Madrid, dove sarebbe rientrato dal prestito all’Alaves. Andaluso di Carmona, in provincia di Siviglia, ha Sergio Ramos come idolo e il Napoli ha battuto la concorrenza di altri club offrendo allo spagnolo un progetto che l’ha colpito".